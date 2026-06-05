Si è conclusa con un risultato straordinario l’edizione 2026 del Festival del Tarallo di Racalmuto, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e l’arrivo di migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Per giorni, Racalmuto è stata protagonista di un evento che ha saputo valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio, le tradizioni locali e il patrimonio culturale della nostra comunità, trasformando il paese in un punto di incontro, festa e condivisione.

Quest’ anno il Premio Festival del Tarallo 2026 è stato assegnato al Pastrychef Salvatore Mattina della Pasticceria Mattina per aver realizzato diversi anni fa il gelato “Tarallice”.

“Un sentito ringraziamento va all’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana,al Sindaco Calogero Bongiorno,al Vicesindaco e Assessore alle attività produttive Antonino Lauricella,a tutta la Giunta e il consiglio comunale,a tutti gli espositori, agli artigiani, ai produttori, alle associazioni, ai volontari, agli artisti, agli operatori della sicurezza, alle forze dell’ordine, agli uffici comunali, agli sponsor e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare al Comune di Grotte al Sindaco Alfonso Provvidenza e al personale addetto per la disponibilità della Pedana Spettacoli e delle transenne per la buona riuscita della manifestazione. Un grazie speciale ai cittadini di Racalmuto per l’accoglienza dimostrata e soprattutto ai tantissimi visitatori che hanno scelto di partecipare al Festival, confermando ancora una volta il forte richiamo che questa manifestazione esercita sull’intero territorio siciliano. L’entusiasmo, la presenza e l’affetto dimostrati rappresentano il riconoscimento più bello per il lavoro svolto e uno stimolo a continuare a investire nella promozione delle nostre tradizioni e delle nostre eccellenze. Arrivederci alla prossima edizione del Festival del Tarallo di Racalmuto, con l’obiettivo di crescere ancora insieme e rendere questo appuntamento sempre più importante per la Sicilia”, si legge nella nota da parte dell’associazione Food and Beverage Racalmuto.