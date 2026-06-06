Approvata e pubblicata la graduatoria degli ammessi al bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha reso noti gli elenchi dei beneficiari del contributo a fondo perduto fino a 200 euro per i residenti nell’isola che abbiano acquistato l’elettrodomestico nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. La misura, partita lo scorso giugno con l’obiettivo di contrastare la crisi idrica e promuovere l’uso razionale della risorsa idrica nella regione, ha una dotazione finanziaria di 196mila euro.

La commissione esaminatrice ha approvato l’elenco definitivo: 918 domande che riceveranno il contributo mentre 199 sono risultate inammissibili per carenza dei requisiti, con indicazione delle relative motivazioni di esclusione.

Avviate le verifiche delle dichiarazioni e della documentazione, come previsto dal bando, si procederà compatibilmente con i tempi istruttori, al pagamento dei contributi entro settembre.