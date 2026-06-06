Iniziativa culturale, sabato 6 Giugno, a Campobello di Licata, al palazzo municipale, sala consiliare “Giudici Saetta e Livatino””. Alle ore 19, presentazione del romanzo sul valore della memoria “”Una pezza di lana e una di cotone”, di Cettina Costa.

L’opera letteraria offre uno spaccato vivido della Sicilia rurale del Novecento del nostro territorio.

Racconta le nostre radici attraverso una scrittura fluida, dipingendo un affresco di sacrifici, resilienza e speranze che appartengono alla memoria collettiva delle nostre famiglie e della nostra terra.

Il dibattito letterario sarà impreziosito e reso ancora più suggestivo dal contributo e dall’intervento musicale di Piera Lo Leggio, che saprà toccare le corde emotive del testo attraverso le sue note.

Alle ore 21, concerto del Terranova “” Neal Duo””, momento di musica insieme ad Anna-Maria Terranova e Patrick Neal, violinisti in tour dalla Florida.

Il duo eseguirà un repertorio classico d’eccellenza, con un omaggio a Rosa Balistreri, icona intramontabile della canzone popolare e della forza espressiva siciliana.

Giovanni Blanda