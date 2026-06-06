Saranno rivisti gli orari di apertura dei locali a Palermo dopo l’ennesima notte violenta nel capoluogo che ha registrato il ferimento di una ragazza di 22 anni in via Isidoro La Lumia, nel corso dell’ennesima rissa in centro.

E’ questo una delle decisioni prese nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura coordinato dal prefetto Massimo Mariani con i vertici delle forze dell’ordine. Presente anche l’assessore Dario Falzone e il comandante della polizia municipale.

Nel corso della riunione si è deciso un aumento dei sistemi di videosorveglianza nell’area urbana, in stretto coordinamento con le indicazioni tecniche che saranno fornite dalle forze di polizia.