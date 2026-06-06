Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo, contrastare l’isolamento sociale e migliorare il benessere psicofisico della popolazione anziana.
Il servizio si rivolge ai cittadini che possiedono i seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Campobello di Licata,
Età superiore ai 65 anni,
Stato di autosufficienza.
Le attivita’ su svolgeranno presso il Centro polivalente.
Giovanni Blanda


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