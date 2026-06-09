

Domenica 14 giugno 2026 alle ore 11:00, nella Sala Multimediale dell’ex Pretura (già Collegio dei Gesuiti) di Naro, sarà inaugurata la mostra “Cinque Pittrici”, un evento artistico di grande suggestione dedicato alla valorizzazione dell’arte contemporanea femminile.

La mostra riunisce cinque artiste di talento provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero:

Flavia Benedetto (Sarzana)

Madeleine Chevalier (Parigi)

Silvia Lotti (La Spezia)

Olga Macaluso (Orvieto)

Luisa Racanelli (Roma)

L’esposizione è realizzata in omaggio al maestro Silvio Benedetto, figura di spicco dell’arte contemporanea siciliana, recentemente scomparso, e prevede anche l’esposizione di alcune sue opere, tra cui il ritratto di Marco Palladini e altri lavori significativi.

Durante l’inaugurazione sono previsti interventi di Silvia Lotti (“Perché insieme” e “Arte come azione nel contesto urbano secondo Silvio Benedetto”) e un momento musicale con Cesare Lo Leggio che renderà omaggio a Rosa Balistreri nel centenario della nascita.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 19 giugno 2026, con orario dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo artistico ricco di colori, emozioni e sensibilità femminile, in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Naro. Un tributo all’arte, alla memoria di Silvio Benedetto e alla capacità delle artiste di raccontare il mondo attraverso linguaggi visivi potenti e personali.