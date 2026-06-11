

Il Consiglio Comunale di Canicattì, convocato inizialmente per martedì 9 giugno, è stato rinviato a data certa a lunedì 15 giugno 2026 alle ore 19:00.

La decisione è stata presa durante la seduta del 9 giugno proprio per consentire ai nuovi consiglieri subentranti di acquisire una piena conoscenza degli argomenti all’ordine del giorno, garantendo così una partecipazione più consapevole ai lavori.

I punti principali della nuova seduta

All’ordine del giorno restano le surroghe dei consiglieri dimissionari, con i relativi giuramenti e le verifiche di eleggibilità, candidabilità e incompatibilità. In particolare saranno formalizzati gli ingressi di:

Inglima Antonio (subentrante a Falcone Fabio)

Giardina Chiara (subentrante a Muratore Calogero)

Subentrante a Cuva Angelo

Tra gli altri argomenti da trattare:

Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;

Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un fabbricato abusivo;

Approvazione dei Bilanci Consolidati degli esercizi 2019 e 2020;

Revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2024;

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Interrogazioni consiliari.

Si ricorda ai consiglieri chiamati a prestare giuramento che l’eventuale rifiuto comporta la decadenza dalla carica.