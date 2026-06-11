Il Consiglio Comunale di Canicattì, convocato inizialmente per martedì 9 giugno, è stato rinviato a data certa a lunedì 15 giugno 2026 alle ore 19:00.
La decisione è stata presa durante la seduta del 9 giugno proprio per consentire ai nuovi consiglieri subentranti di acquisire una piena conoscenza degli argomenti all’ordine del giorno, garantendo così una partecipazione più consapevole ai lavori.
I punti principali della nuova seduta
All’ordine del giorno restano le surroghe dei consiglieri dimissionari, con i relativi giuramenti e le verifiche di eleggibilità, candidabilità e incompatibilità. In particolare saranno formalizzati gli ingressi di:
Inglima Antonio (subentrante a Falcone Fabio)
Giardina Chiara (subentrante a Muratore Calogero)
Subentrante a Cuva Angelo
Tra gli altri argomenti da trattare:
Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;
Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un fabbricato abusivo;
Approvazione dei Bilanci Consolidati degli esercizi 2019 e 2020;
Revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2024;
Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Interrogazioni consiliari.
Si ricorda ai consiglieri chiamati a prestare giuramento che l’eventuale rifiuto comporta la decadenza dalla carica.