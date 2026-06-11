Dopo l’ intervento del Sindaco Vito Terrana. Il Pd: “”Siamo riusciti a ricevere dall’ Aica quasi 30 codici cliente, e questo significa che quasi 30 famiglie avranno diritto a ricevere l’acqua””.

Proseguono i Dem: “”Aspettiamo ormai da un mese l’apertura dello sportello Aica a Campobello, come annunciato. Anche questa settimana saremo in sede dalle 19.30 alle 21.00 per ricevere e aiutare gratuitamente i cittadini.

Vi aspettiamo””.

Giovanni Blanda