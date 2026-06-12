Dopo mesi di chiusura e preoccupazioni, Via Dietro Villa è stata parzialmente riaperta al traffico. La strada era stata interessata da un grave cedimento causato dal maltempo che, nei mesi scorsi, aveva colpito il territorio con il passaggio del ciclone Harry, provocando il crollo di una porzione del muro retrostante la Villa Comunale e rendendo necessaria l’interdizione dell’arteria per motivi di sicurezza.

La riapertura, seppur parziale, rappresenta una notizia particolarmente importante per la città in vista delle celebrazioni dedicate a San Calogero. Nelle ultime settimane, infatti, cresceva la preoccupazione per la gestione della sicurezza durante i giorni della festa patronale, considerato che Via Dietro Villa costituisce una delle principali vie di fuga del centro cittadino.