Sono già 260 le domande presentate nell’ambito delle misure regionali dedicate al commercio pervenute a Irfis FinSicilia, per una richiesta di finanziamento complessiva di oltre 50 milioni di euro, a fronte di una dotazione di fondi di circa 13,5 milioni. È la dimensione del forte interesse del settore verso gli strumenti messi in campo dalla Regione Siciliana per sostenere investimenti e liquidità delle imprese.

“La risposta delle aziende – dice il presidente della Regione Renato Schifani – conferma la validità degli strumenti messi in atto dal mio governo per sostenere gli investimenti di un comparto essenziale dell’economia siciliana. Per questo, in sede di variazione di bilancio valuteremo la possibilità di incrementare il budget a disposizione, visto il boom di richieste. Interpretare le esigenze del mondo delle imprese è fondamentale per indirizzare le scelte dell’amministrazione vero un utilizzo delle risorse disponibili funzionale allo sviluppo e all’innovazione”.

Misure operative dal 5 maggio scorso, appena un mese

Le agevolazioni, promosse dal governo Schifani attraverso l’assessorato regionale dell’Economia e gestite da Irfis nell’ambito del Fondo Sicilia, sono diventate operative dal 5 maggio scorso con l’apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande. Le risorse derivano dai rientri del Psc 2014-2020 confluiti nel Fondo Sicilia.

Due linee di intervento

La misura è articolata in due linee di intervento. La prima sostiene i programmi di investimento delle imprese commerciali attraverso finanziamenti agevolati destinati all’ammodernamento delle attività, all’innovazione e alla crescita aziendale. Sono previsti interventi fino a 400 mila euro per le imprese già operative e fino a 200 mila euro per le start-up, con durata fino a 15 anni. La seconda linea è dedicata al capitale circolante e consente di ottenere finanziamenti fino a 200 mila euro per sostenere il fabbisogno finanziario legato alla gestione corrente dell’impresa. Le misure sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio con sede operativa in Sicilia.