Nuove nomine all’interno del partito del partito di Evoluzione e Libertà: il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e il Presidente Mirko Greco hanno ufficialmente conferito a Davide Cianci l’incarico di Coordinatore Nazionale per l’area del centro-nord mentre a Sergio De Santis uello di coordinatore della città di Como. Nel primo caso Antonio Cianci è un manager ed esperto di primo piano nel campo dell’innovazione tecnologica, con una consolidata esperienza sia nel settore pubblico che in quello privato. Tra il 2001 e il 2012 ha ricoperto ruoli di alto livello per il Governo Italiano: è stato Consigliere del Ministro dell’Innovazione e delle Tecnologie, Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e, successivamente, Consigliere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione delle tecnologie innovative. In questo alveo istituzionale, ha guidato come Responsabile i programmi governativi sull’innovazione in occasione delle Esposizioni Internazionali di Shanghai 2010 e Yeosu 2012. Il Comandante Sergio De Santis invece vanta una prestigiosa e ricca carriera lunga oltre quarant’anni ai vertici di numerosi reparti territoriali e aeronavali. Nel corso degli anni, ha guidato con successo la Sezione presso il Gruppo di Ponte Chiasso (Como), il Drappello del Nucleo di Polizia Tributaria di Pordenone e le Stazioni Navali di Palermo e Napoli. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini e dei Reparti Aeronavali di Milano, Como e Cagliari. Entrambi gli incaricati hanno espresso gratitudine nei riguardi dei dirigenti di Evoluzione e Libertà per le prestigiose nomine ricevute.
Evoluzione e Libertà, nominati Davide Cianci ( centro nord ) e Sergio De Santis ( Como )
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