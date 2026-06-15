Si è svolta ieri, domenica 14 giugno, con notevole partecipazione di pubblico, l’inaugurazione della mostra “Cinque Pittrici” nella suggestiva Sala Multimediale dell’ex Pretura (già Collegio dei Gesuiti) di Naro. Un evento artistico emozionante e riuscito, dedicato alla valorizzazione dell’arte contemporanea femminile e alla memoria del maestro Silvio Benedetto. ￼

Alla presenza del Sindaco di Naro Milxo Delacchi, del Vicesindaco Cangemi e degli Assessori Pacinella e Di Gerlando, l’artista Silvia Lotti ha magistralmente presentato la mostra, ricordando con affetto e profondità la figura del Maestro Silvio Benedetto, recentemente scomparso. Lotti ha sottolineato il legame profondo tra le opere esposte e l’eredità artistica del maestro, evidenziando come l’arte possa essere “azione nel contesto urbano” e strumento di memoria collettiva.

La mostra riunisce le opere di cinque talentuose pittrici provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero:

• Flavia Benedetto (Sarzana)

• Madeleine Chevalier (Parigi)

• Silvia Lotti (La Spezia)

• Olga Macaluso (Orvieto)

• Luisa Racanelli (Roma)

L’allestimento è particolarmente suggestivo e immersivo. Le opere di Madeleine Chevalier, con le loro intense composizioni astratte in arancione, blu e grigio, sono esposte su eleganti sedie di legno antiche, accompagnate da pile di libri legati che creano un dialogo tra pittura, letteratura e memoria. Le tele, illuminate da faretti a pavimento, si riflettono sul lucido pavimento della sala, moltiplicando l’impatto visivo. ￼

Un momento di grande emozione è stato l’incontro con il grande telo di Silvio Benedetto esposto sulla parete principale: una figura umana dal colore verde intenso, con le braccia aperte su uno sfondo blu profondo, ricca di segni e materia pittorica. Accanto, chitarre classiche e un leggio completano l’omaggio musicale e poetico al maestro e alla tradizione siciliana attraverso il cantautore Cesare Lo Leggio che ha interpretato brani di Rosa Balistreri. ￼

L’evento è stato organizzato da We Naro e ha riscosso un vivo interesse da parte del pubblico, che ha apprezzato la qualità delle opere e l’atmosfera intima e raffinata dell’allestimento.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 19 giugno 2026, con orario dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni. Un’occasione da non perdere per immergersi in un universo di colori, emozioni e sensibilità femminile, in uno degli spazi più belli di Naro.