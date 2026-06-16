Notte di fuoco a Ribera. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato il furgoncino di proprietà di un pensionato di 66 anni del posto. Le fiamme hanno anche interessato il prospetto dell’abitazione dell’uomo e il portone d’ingresso. Il rogo è avvenuto in via Quartararo.

L’incendio ha danneggiato un Doblò. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Tenenza. Al via le indagini per accertare l’origine delle fiamme. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque al momento non è esclusa alcuna ipotesi compresa quella dolosa.