Presieduta dal Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, adunanza dell’assemblea dei Sindaci della Srr Ato. All’ordine del giorno le criticità relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio e alle prospettive future del sistema impiantistico provinciale. Al termine, l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno che sarà inviato al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni. L’ assessore regionale

ha già convocato una delegazione dei primi cittadini della Srr per mercoledì prossimo, presso l’Assessorato regionale, a Palermo, al fine di avviare un confronto operativo sulle possibili soluzioni. Successivamente sarà promosso un appello condiviso rivolto all’intera deputazione agrigentina affinché sostenga le istanze del territorio presso il Governo regionale.

Giovanni Blanda