Sabato 20 giugno 2026, alle ore 18:00, la suggestiva sede di Minerva in via Marconi 1 ospiterà un evento culturale di grande fascino intitolato “Accostamenti Improbabili”, ideato e presentato da Silvia Lotti nell’ambito degli “i Silvi incontri”.

La manifestazione promette di esplorare i confini fluidi tra realtà e immaginazione, tra reale e fantastico, attraverso un programma denso di suggestioni artistiche e letterarie. Il titolo stesso evoca l’idea di accostamenti inattesi, proprio come le immagini iconiche presenti nel manifesto: la celebre scena del film The Truman Show (1998) con Jim Carrey che sale una scala verso il cielo, il realismo magico di Dylan Dog e le atmosfere surreali di opere che ricordano Magritte o il cinema metafisico.

Il programma

Al centro dell’evento una mostra che riunisce le opere di Diego Alù, Giuseppe Costanza, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Laura Giglia, Angelo Monachello e Lucia Petix. Le creazioni degli artisti dialogheranno con i temi del surrealismo, della metafisica e del realismo magico.

Nella sezione interventi:

• Silvia Lotti parlerà de Il piano del reale e il piano dell’immaginario nel “Teatro negli appartamenti” di Silvio Benedetto, approfondendo i legami tra pittura, letteratura, cinema, fantasy e fantascienza.

• Farid Adly interverrà con una riflessione dedicata alla Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno), offrendo uno sguardo contemporaneo sul tema dell’esilio e dell’accoglienza.

Nella sezione lettura, Giuseppe Costanza proporrà brani da Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez, uno dei capolavori del realismo magico latinoamericano.

Chiuderà il programma un intervento registrato di Salvatore Giuliana dedicato al celebre motto “Il sogno della ragione genera mostri”, ripercorrendo il percorso artistico che da Albrecht Dürer arriva a Hieronymus Bosch e Francisco Goya.

L’evento sarà inoltre arricchito da un momento ludico e creativo intitolato “Giochiamo insieme” con disegni e parole, ispirato al gioco surrealista del Cadavre Exquis inventato nel 1925 dai surrealisti francesi.