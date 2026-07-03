

Il Docente di Sociologia dell’Università di Messina sarà anche componente del Comitato Scientifico e parteciperà come relatore ai lavori in Thailandia. Era già stato per tre anni Country Coordinator per l’Italia

Prestigioso incarico internazionale per Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina nominato Steering Committee Member della conferenza internazionale MEDCOM 2027 che si terrà il 5 e 6 aprile a Bangkok, capitale della Thailandaia.

La nomina è stata recapitata al Professor Pira nelle ultime ore. Dopo essere stato per 3 anni Country Coordinator per l’Italia della Conferenza Internazionale, questa nuova prestigiosa nomina che si aggiunge alla conferma come Componente del Comitato Scientifico e Relatore.

Gli organizzatori di questo evento mondiale nella missiva scrivono: “questo incarico riflette il nostro profondo apprezzamento per i Suoi eminenti risultati accademici e professionali, ma anche per la Sua riconosciuta competenza e leadership”

La 12a Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa (MEDCOM 2027), sarà sul tema: “Segnali oltre l’algoritmo: umanità, fiducia, libertà in un mondo guidato dai media e dall’IA”.

“Sono molto contento di questo nuovo incarico – ha commentato il professor Pira – in un evento internazionale importante per il presente e il futuro della comunicazione in un momento di vera rivoluzione sancita dalla presenza incisiva dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di un ruolo strategico legato al posizionamento dell’evento, ma relativo alla selezione dei relatori e alla valutazione pre e post della conferenza stessa. Con umiltà e passione cercherò di svolgere questo incarico che si preannuncia impegnativo ma avvincente. Ringrazio gli organizzatori, con cui già mi sono confrontato on line e spero di svolgere al meglio questo nuovo ruolo, ma anche quello di componente del Comitato Scientifico e di relatore”.

E questa notizia arriva proprio alla vigilia di due importanti impegni accademici internazionali. E’ in partenza, infatti, per Timisoara in Romania, dove sarà docente, con il collega dell’Università di Messina, professor Marcello Mollica, all’International Summer School in Social Anthropology 2026 sul tema : “Trasformazione urbana e questioni sociali”, organizzata nell’ambito del programma BIP (Erasmus +) dalla West University di Timisoara, con le Università di Friburgo (Svizzera), Norwegian University of Science and Technology (Norvegia), University of Beira Interior (Portogallo) e l’Università di Messina, e vedrà la presenza di professori, ricercatori, dottorandi e studenti universitari di tutta Europa. Il secondo appuntamento che vede coinvolto il professor Pira lo vede impegnato come chair e relatore a Bilbao (Spagna) del XVI Congresso della FES (Federazione Spagnola di Sociologia).

Tornando all’impegno di Bangkok del 2027 si tratta di evento che in oltre un decennio di costante crescita, la World Conference on Media and Mass Communication (MEDCOM) si è affermata come una piattaforma internazionale di riferimento per studiosi, giornalisti, professionisti dei media, decisori politici ed esperti di comunicazione. Organizzata con cadenza annuale, MEDCOM promuove il dialogo critico, la ricerca interdisciplinare e collaborazioni significative nei settori dei media, del giornalismo, della comunicazione digitale e degli studi culturali. Giunta alla sua dodicesima edizione, la conferenza del 2027 prosegue questo percorso creando uno spazio dinamico in cui esplorare idee emergenti, affrontare le sfide urgenti del panorama mediatico contemporaneo e sviluppare approcci innovativi volti a rafforzare i sistemi di comunicazione a livello globale.