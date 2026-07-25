L’ondata eccezionale di calura di questi giorni sta mettendo letteralmente in ginocchio l’agricoltura del nostro territorio, tutte le colture sono state colpite (nessuno esclusa) resistono e trovano sollievo solo quelle colture che hanno la possibilità di essere irrigate. Ora più che mai è auspicabile il buon funzionamento dei consorzi irrigui consapevoli del fatto che occorre agire in perfetta sinergia tra politica,consorzi ,lavoratori e imprese agricole. Questi sono i motivi che hanno indotto il consigliere comunale e sindacalista dell’ AIC (Associazione Italiana Coltivatori) di Naro, Calogero Licata a seguito di grida di allarme da parte dei produttori agricoli ad inviare una segnalazione all’ispettorato provinciale agricoltura di Agrigento, affinchè con i propri tecnici constati sul campo l’effettiva percentuale di perdita del prodotto al fine di potere fare una declaratoria che permetta di usufruire dei benefici di legge.

Mi prendo l’impegno “continua Licata” in qualità di presidente della commissione agricoltura di inviare una richiesta di accertamento collettivo dei danni dell’intero nostro territorio come Comune di Naro all’ispettorato provinciale agricoltura di Agrigento.