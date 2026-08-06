Il Comune di Ravanusa registra un nuovo importante risultato nel settore dell’igiene urbana. I dati relativi al mese di luglio attestano una percentuale di raccolta differenziata pari al 69,27%, un dato che conferma l’impegno della comunità e l’efficacia del lavoro svolto sul territorio.

Il Presidente della R.A.R. Ravanusa Ambiente e Risorse S.r.l., società in house del Comune di Ravanusa che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento ,Giovanni Montana, esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. «Il risultato del 69,27% rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità. È il frutto della collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e R.A.R., un lavoro di squadra che sta producendo risultati concreti e che dimostra come il senso civico possa fare la differenza.»

Il Presidente Montana rivolge quindi un sentito ringraziamento ai cittadini di Ravanusa per l’attenzione e la responsabilità dimostrate nel corretto conferimento dei rifiuti.«Il primo ringraziamento va alle famiglie e a tutti coloro che, ogni giorno, differenziano con cura e contribuiscono a rendere la nostra città più pulita e rispettosa dell’ambiente. Un ringraziamento particolare è rivolto anche agli operatori ecologici ,che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale con professionalità e dedizione, al personale amministrativo della R.A.R., e al Corpo di Polizia Municipale per la costante attività di controllo del territorio.»

Il Presidente della R.A.R. sottolinea infine come il risultato raggiunto rappresenti un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi.«Raggiungere il 69,27% è un traguardo importante, ma il nostro obiettivo è continuare a crescere. Ogni corretto conferimento dei rifiuti contribuisce a ridurre gli smaltimenti in discarica, ad aumentare il recupero dei materiali e a migliorare la qualità dell’ambiente. Con la collaborazione di tutti possiamo raggiungere risultati ancora più significativi.» La R.A.R. Ravanusa Ambiente e Risorse S.r.l. rinnova infine l’invito ai cittadini a proseguire con lo stesso senso di responsabilità, nella consapevolezza che ogni gesto quotidiano rappresenta un contributo concreto per il futuro della città.