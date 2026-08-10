Un trattore è stato rubato nella notte in contrada Spagnolo territorio di Naro. Il mezzo è stato portato via dall’ interno di una azienda agricola di proprietà di un imprenditore canicattinese di cinquant’anni. È stato l’ uomo a fare la scoperta del furto ed a recarsi presso i carabinieri della compagnia di Canicattì per presentare denuncia. Indagini in corso da parte dei militari dell’ arma per cercare di identificare i ladri
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