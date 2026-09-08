Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno sorpreso in strada con cocaina e marijuana. L’uomo, un pregiudicato catanese di 41 anni, è stato individuato nella zona “Cappuccini”, nei pressi di uno stabile in via Delle Formiche, dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania.

I poliziotti lo hanno inseguito a bordo delle moto di servizio dopo averlo visto uscire di corsa da un edificio, salire su uno scooter ed ingranare la marcia, sfrecciando, a tutta velocità, per le vie del quartiere. Una volta fermato, nei pressi dell’abitazione di un suo familiare, i “falchi” hanno provveduto ad effettuare il suo controllo, appurando come l’uomo avesse diversi pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti. Durante gli accertamenti, il pluripregiudicato ha tirato fuori dalla tasca un involucro che, spontaneamente, ha consegnato ai poliziotti. All’interno del pacchetto è stata rinvenuta della cocaina. A quel punto, le verifiche sono state estese anche al mezzo a due ruote, rivenendo altri tre involucri con ulteriore cocaina, in stato solido, per un peso di 46 grammi, nonché 6,30 grammi di marijuana e la somma di 200 euro.

Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, gli agenti della IV sezione investigativa “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno arrestato il pluripregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice