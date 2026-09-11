Spiriti, labirinti e magia: dal 23 ottobre all’1 novembre le Ciminiere si trasformano in un villaggio meravigliosamente spaventoso

Ci sono eventi che trasformano luoghi reali in mondi immaginari, affascinanti e misteriosi. È il caso di Halloween Park: 15mila metri quadrati alle Ciminiere di Catania, un villaggio abitato da spiriti e creature fantastiche. Tra questi il giovane lord vittoriano e la sua sposa eterna, dalla bellezza ormai impallidita: i protagonisti della leggenda di Blackwood Manor sorprenderanno i visitatori all’interno della Casa Infestata. In un’atmosfera tanto cupa quanto divertente sarà possibile addentrarsi nei Labirinti di Dracula e del Delirio, percorsi da paura da affrontare affidandosi a curiosità e intuito. Occhi spalancati anche per l’Hologram Phantom Show, dove apparizioni e atmosfere sospese nello spazio prenderanno forma attraverso fasci laser, luci ed effetti olografici.

Dal 23 ottobre al 1° novembre, per dieci giorni, Halloween Park promette di diventare un villaggio indimenticabile e, ancora prima dell’apertura, ha già creato grande entusiasmo: 5mila biglietti già venduti e numerosi gruppi che si stanno organizzando per raggiungere Catania da tutta la Sicilia, ma anche da Malta e dalla Calabria.

Un interesse che rivela già la forte capacità attrattiva del nuovo parco e che può trasformare Halloween Park in qualcosa di più di un grande evento di intrattenimento. La presenza di visitatori provenienti da fuori città e fuori regione può infatti generare una ricaduta positiva sull’intero territorio, coinvolgendo strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e contribuendo ad aumentare le presenze, nella città dell’Etna e del mare, nel periodo autunnale.

Catania è la prima città a ospitare un evento di Halloween di queste dimensioni, rafforzando così la propria capacità di proporsi come destinazione non soltanto per il patrimonio storico, naturale e culturale, ma anche per i grandi eventi e l’intrattenimento esperienziale. Un appuntamento capace di ampliare i flussi in città intercettando nuovi pubblici composti da famiglie, giovani e gruppi alla ricerca del divertimento a tema.

Per stupire il pubblico saranno messe in scena numerose performance che si susseguiranno nell’Halloween Horror Circus e sul Main Stage, il grande palco centrale che ospiterà spettacoli e dj set. Halloween Park è pensato per ogni fascia d’età, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti, con attrazioni differenti per ciascuno. Non mancheranno giostre e zucche, gonfiabili e dolcetti, laboratori dedicati agli scherzetti per i bambini più piccoli. E ancora l’Escape Theatre, il Cinema con i film più temuti, l’Addams Experience e tante altre esperienze “top secret”. Tutti pronti per salire sul Treno Fantasma: per il pubblico sarà un viaggio indimenticabile.