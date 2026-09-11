Centrata in pieno da un’auto mentre attraversa la strada dopo aver fatto la spesa al mercato. È accaduto questa mattina a Ribera tra via Udine e via Regina Margherita. Ad avere la peggio è stata la pedona, una settantenne del posto. L’anziana è stata letteralmente sbalzata sul selciato. Ha riportato un grave trauma alla gamba e anche alla testa. La conducente dell’auto, una cinquantenne, si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferita la ferita all’ospedale Fratelli Parlapano. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica.
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