Avrebbero sparato al titolare di un ristorante a Mondello, ferendolo alle gambe, durante una rapina commessa il 24 luglio del 2023. Nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, ci sono altri otto indagati: sei uomini e due donne. L’indagine, oltre a ricostruire la rapina, ha fatto luce su un traffico di stupefacenti e armi. La notte del 24 luglio il ristoratore, insieme alla compagna, aveva lasciato il locale per raggiungere casa, portando con sé una borsa che conteneva l’incasso degli ultimi giorni, quando è stato affrontato da tre rapinatori che gli hanno intimato di consegnargli i soldi. Per diversi minuti è stato sotto il tiro di una pistola: ‘pensavo fosse a salve e così ho detto all’uomo di sparare’, ha raccontato agli agenti. Il rapinatore dopo averlo minacciato a lungo gli ha sparato alla gambe per due volte. Grazie all’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza la polizia ha ricostruito la fuga dei tre verso lo Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Con la stessa vettura i rapinatori avevano fatto dei sopralluoghi prima della rapina.
Ristoratore gambizzato e tentata rapina, due arresti e 8 indagati
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