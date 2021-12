Viabilità, Marinello e Santangelo(M5S): “potenziare infrastrutture dell’agrigentino”

“Recependo la forte istanza proveniente dal territorio, abbiamo deciso di depositare due emendamenti con l’obiettivo di realizzare il tanto agognato potenziamento delle infrastrutture della Sicilia sud-occidentale. Il primo emendamento prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento relativa alla SS 115 e l’ammodernamento della strada Mare-Monti (SS115-118). Il secondo emendamento prevede invece uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano”. Lo affermano in una nota i due senatori M5s Rino Marinello e Vincenzo Santangelo. “La situazione della viabilità nella provincia di Agrigento non è degna di un paese civile sia in termini di velocità nei collegamenti, ma soprattutto in termini di sicurezza. Tramite il potenziamento di queste arterie si otterrebbe una maggiore efficienza negli spostamenti da e verso la provincia di Agrigento dalle limitrofe province di Trapani, (e in particolare da Castelvetrano), Palermo e Caltanissetta. La Sicilia deve approfittare delle occasioni di rilancio che arriveranno anche grazie alle risorse del Pnrr ottenute dal presidente Giuseppe Conte. Non possiamo farci trovare impreparati, quindi occorre sin d’ora intervenire con misure mirate per colmare il gap infrastrutturale e gli svantaggi economici che la Sicilia ancora sconta nei confronti del resto del Paese”, hanno concluso i due senatori.

