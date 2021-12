Danneggiato parco giochi a Racalmuto, il sindaco: “spero che sia un caso isolato”

Danneggiamento a Racalmuto il nuovo parco giochi con misure anti covid realizzato nel parco Fra Diego La Matina.

“Non è ancora fruibile perché in fase di completamento, ma lo sarà fra qualche giorno, ma stamattina però dei vandali ed incivili hanno danneggiato alcune strutture con colpi di martello o pietra, hanno danneggiato i cestini ed alcuni giochi a pavimento”, scrive il sindaco Vincenzo Maniglia. Vorrei dire a coloro che non amano le cose belle del paese che il parco ha avuto un costo e che è irrispettoso nei confronti dei nostri bambini danneggiare il bene comune. Mi auguro che sia stato un caso isolato e che non si verifichi più.”.

