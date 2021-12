Estorce 58mila euro per non diffondere video compromettenti falsi di una 71enne: arrestato 41enne

Un 41enne di Caltanissetta è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di estorsione. I militari hanno così posto fine all’incubo vissuto da una 71enne, da anni vittima dell’uomo incensurato e beneficiario del reddito di cittadinanza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dell’Arma il 41enne sarebbe riuscito periodicamente a estorcere alla pensionata grosse somme di denaro, risparmiate negli anni con non pochi sacrifici. Per ottenere i soldi non avrebbe esitato a minacciarla mettendo in atto “comportamenti vessatori e di intimidazione”.

I carabinieri, dopo diversi appostamenti, lo hanno bloccato nei pressi dell’abitazione della vittima subito dopo la riscossione di 4.000 euro in contanti. L’uomo, durante l’udienza di convalida dell’arresto, ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di avere estorto alla vittima complessivamente 58.000 euro nel corso degli ultimi anni, con la minaccia di diffondere video compromettenti, comunque inesistenti.