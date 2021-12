Stabilizzazione ex Pip, “Oltre al danno la beffa, ci vediamo in tribunale”

Il deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito Vincenzo Figuccia, interviene sulla situazione dei circa 2.500 lavoratori ex Pip in cerca di stabilizzazione ma anche di risposte per i loro diritti.

“Trovo assurdo – sottolinea Figuccia – che dopo anni di rinvii si continui a sfruttare il lavoro di tanti uomini e donne che servono le amministrazioni pubbliche, senza alcun riconoscimento reale in termini di diritti economici e giuridici. Si facciano i conguagli, se il problema è questo e si paghino immediatamente gli stipendi di novembre. Si eroghino presto anche i bonus Renzi di ottobre, novembre e dicembre”.

“Stabilizzazione? Si proceda in fretta, o ci vedremo in tribunale”

L’esponente del Carroccio parla anche dell’oggetto del contendere: la stabilizzazione. E sottolinea: “Per la stabilizzazione? Si proceda in fretta oppure ci vedremo in tribunale, visto che ancora non si sblocca nulla e che gli studi legali si sono ormai messi a lavoro per il risarcimento relativo ad oltre 20 anni di lavoro nero”.