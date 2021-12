Gaming: a un anno dall’uscita della PS5 ancora molti i fan a bocca asciutta

La PS5 è uscita oramai da 12 mesi esatti, un anno particolare in cui non tutti i fan sono riusciti a reperirla. A dir la verità non si tratta di una novità: la nuova console di casa Sony, infatti, è introvabile sul mercato oramai da svariati mesi, salvo qualche apparizione estemporanea sugli shop online e presso le maggiori catene di elettronica. Inutile sottolineare il grado di frustrazione vissuto dai fans della console, che attendono ancora di potersi regalare l’ultimo gioiello di casa Sony.

PS5: un primo anno a dir poco travagliato

Si parte con le buone notizie: la PS5 ha segnato il record assoluto di vendite all’esordio per una console. Le cattive notizie, invece, le abbiamo già anticipate: tolta la disponibilità iniziale, da mesi le PS5 sono sparite dagli scaffali, siano essi fisici o digitali, diventando l’equivalente dell’acqua nel deserto nel mondo del gaming. In realtà la scarsa disponibilità di PS5 la si può spiegare in due modi. Da un lato la Sony ha avuto un approccio più prudente rispetto alla Microsoft, che con la nuova Xbox è partita subito a razzo in termini di produzione di massa.

In secondo luogo, al pari di tutti i dispositivi elettronici, anche la PS5 ha subito la scarsa reperibilità dei semi-conduttori, la cui produzione è stata frenata dalla crisi sanitaria. Chiedere a Elon Musk e a Tesla, giusto per citare un altro esempio. In sintesi, cosa possono fare i fan rimasti a bocca asciutta? Sperare, letteralmente, in un miracolo. I rilasci di PS5 presso i negozi sono rarissimi e soprattutto durano una manciata di minuti, anche perché esistono svariate pagine online che avvisano in tempo reale il reperimento di nuovi stock in giro per l’Italia.

Perché la Playstation 5 è così desiderata?

Per prima cosa, per via della sua rarità. È indubbio che la quasi impossibilità di averla fra le mani aumenta l’hype di una fan base già abbastanza esagitata. In secondo luogo, tantissimi desiderano la PS5 per via delle sue eccezionali caratteristiche tecniche. Una peculiarità che rende così apprezzata la console di casa Sony, infatti, è la risoluzione grafica supportabile, che può arrivare fino a 2160p (ovvero 4K Ultra-HD).

È chiaro che, per poter sfruttare al meglio questa componentistica, conviene sempre dare uno sguardo ai migliori monitor per PS5, consigliati da alcuni siti di videogiochi. Questo perché si tratta di una console dalle altissime prestazioni ed è quindi sempre consigliabile abbinare le giuste periferiche per ottenere il massimo delle prestazioni. Per elencare le caratteristiche tecniche di PS5, infatti, servirebbe un romanzo: basti citare ad esempio la presenza di una CPU 8x Zen 2 Core a 3.5 GHz, insieme ad una scheda grafica notevole come la 10.28 TFLOPs 36 CUs da 2.23GHz. In secondo luogo, il gioiello di casa Sony può contare su una memoria RAM da 16 GB e su uno spazio di archiviazione da 825 GB, numeri notevoli per una console casalinga.