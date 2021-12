Immobili abusivi a Giallonardo? No al processo per funzionario e dirigente comunale

Il gup del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò nei confronti di un funzionario della Sovrintendenza di Agrigento, di 64anni, e di un dirigente del comune di Realmonte, di 62 anni.

L’ipotesi di reato contestata a entrambi era quella di abuso di ufficio. il dirigente comunale di Realmonte, ha potuto beneficiare della prescrizione mentre l’altro è stato prosciolto nel merito.

In particolare veniva contestato l’aver rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia. I due sono difesi dagli avvocati Giuseppe Scozzari e Giuseppe D’Acquì. La vicenda riguarda la costruzione di tre fabbricati in una zona sottoposta a divieto di inedificabilità in violazione della norma (per alcuni immobili) che peraltro consente di edificare ad una distanza inferiore di 150 metri dalla battigia.