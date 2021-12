Irregolarità in strada e ubriachi al volante, ritirate 4 patenti tra Agrigento e Favara

Notte di controlli stradali per i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agrigento, coadiuvati dai militari della Tenenza di Favara, lungo la strada statale 115 in zona Mosella. Il bilancio alla fine è di quattro patenti ritirate. In due casi sono stati pizzicati alla guida due automobilisti risultati positivi al test con un tasso alcolemico anche superiore all’1.

Per questo motivo per entrambi è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza. Agli altri due, invece, sono state contestate violazioni amministrative. Tutti i soggetti sono originari di Favara.