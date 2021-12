Raid vandalico in pieno giorno nell’area interna ed esterna dell’Hub vaccinale del Palacongressi, nel quartiere di Villaggio Mosè. Ignoti sono entrati in azione, mentre peraltro diverse persone erano in fila per ricevere la dose del vaccino, e hanno divelto e distrutto la segnaletica e i tabelloni informativi del centro.

Il danno è ancora in corso di quantificazione. A denunciare l’accaduto il medico responsabile della struttura. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini. Bisognerà capire intanto l’eventuale presenza di telecamere che coprono la zona.