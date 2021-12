Tragedia in Portogallo, fuga di gas con esplosione: morto 27enne di Agrigento

Una tragica notizia ha colpito Agrigento come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore. Un 27enne originario della Città dei Templi, Dario Di Nolfo, è deceduto ieri sera a causa delle gravi ferite riportate in seguito ad un incendio divampato a causa di una esplosione – sembrerebbe per una fuga di gas – nella sua abitazione. Le notizie sono ancora frammentarie.

L’incidente si è verificato venerdì sera e, dopo vari tentativi di soccorso con operazioni per strapparlo alla morte, il 27enne è deceduto. I media portoghesi riferiscono di una esplosione causata da una fuga di gas in cui sarebbero rimaste ferite cinque persone con danni anche alle auto, ai negozi e alle abitazioni della zona.

In queste ore sono numerosissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo che circolano sui social.