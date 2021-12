Campobello di Licata, Convegno su risorse europee Pnrr

“Opportunità locale attraverso l’utilizzo delle risorse del Pnrr. Sviluppo e innovazione territoriale” è il tema del convegno in programma oggi (venerdì 10 dicembre), alle ore 16,30, presso la sala “Virgilio” del Centro polivalente. Modererà i lavori Michele Termini, seguiranno i saluti del sindaco Giovanni Picone. Interverranno: l’on, Davide Faraone, capogruppo al Senato della Repubblica, e gli esperti Fabio Sciuto, Livio Lai ed Andrea Mazzillo, nonché Nicola Tonveronachi e Andrea Piraino. Relazionerà anche l’avv. Salvatore Manganello, presidente del Lions Club “Due Rose”, Il Centro Studi Area Sud promotore del convegno, in collaborazione di Next Generation Eu, Dem ed Università di Pisa, Patrocinio di “Corri Campobello” e Comune.

Giovanni Blanda