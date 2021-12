Crolla balcone in piena notte a Ribera, danneggiate 4 auto: nessun ferito

verso le ore 04,00 in Via F.lli Cervi a Ribera, crollava il balcone del terzo piano di un‘abitazione civile di proprietà di un cittadino di origini romene di 53 anni, muratore, residente del posto.

Il crollo, verificatosi verosimilmente per un cedimento strutturale, fortunatamente non ha provocato feriti, ma solo danni alle cose. E’ stato danneggiato il balcone sottostante e quattro autovetture che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, compresa quella del proprietario, che sono state colpite dai calcinacci in caduta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sciacca che dopo le prime verifiche hanno dichiarato l’immobile inagibile in attesa di ulteriori accertamenti.