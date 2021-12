Favara, continuano i controlli sui rifiuti da parte dell’Amministrazione e dei Carabinieri

A Favara continua a ridursi la quantità di rifiuto prodotto il mercoledì di secco residuo, e si registra un aumento delle plastiche conferite il venerdì di ogni settimana.

Le attività di controllo realizzare congiuntamente con la Tenenza dei carabinieri di Favara danno i propri frutti in termini di prevenzione e sensibilizzazione verso un corretto smaltimento dei rifiuti.

“Siamo molto soddisfatti di questi primi risultati – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al ramo Lillo Attardo – perché dimostrano che larga parte dei cittadini ha già capito che l’unica strada che si può intraprendere è quella di una corretta raccolta differenziata, che consentirà nel tempo di ridurre il costo dei rifiuti, anche se l’assenza di impianti di smaltimento ci preoccupa in prospettiva”.

Le attività di controllo e sensibilizzazione proseguiranno e si estenderanno anche alle attività commerciali che troppo spesso non rispettano il calendario dei conferimenti.