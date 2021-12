Acqua, Aica apre sportello a San Giovanni Gemini

“Si avvisa che, da lunedì 13 dicembre 2021, entrerà in funzione e sarà disponibile al pubblico lo sportello periferico AICA nel comune di San Giovanni”. Così in una nota Aica, il consorzio di comuni agrigentini che si occupa del servizio idrico in provincia.

“Gli idonei locali, si trovano all’interno degli uffici della Polizia Municipale del suddetto Comune, e sono stati individuati e messi a disposizione, in uno spirito di collaborazione a favore dei cittadini, dall’amministrazione comunale. Lo sportello, presso il quale sarà possibile effettuare pagamenti, istruire pratiche, ricevere informazioni, sarà fruibile secondo il calendario e gli orari riportati di seguito: Presso locali della Polizia Municipale – Piazza Kennedy. Lunedì: mattina dalle 09:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 16:15”. conclude la nota.