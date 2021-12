Agrigento, grosso masso cade in strada: paura per gli automobilisti

Disagi e paura per gli automobilisti che transitano in contrada Fondacazzo, ad Agrigento, per la caduta di un grosso masso sulla carreggiata. Al momento del crollo, fortunatamente, non c’era nessun mezzo. “Totale abbandono del territorio – denuncia il vicepresidente del Codacons Giuseppe Di Rosa. Vi posso assicurare che ci sono tanti altri tratti in queste condizioni. Le abbondanti piogge di questo periodo stanno portando grandi problematiche ma questa è la realtà dei fatti.”

