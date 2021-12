Tragedia a Ravanusa, dopo boato crolla palazzina: si teme il peggio tra i dispersi ( video)

Arriva un primo drammatico bilancio da Ravanusa dove in serata si è verificata una tremenda esplosione, probabilmente a causa di una fuga di gas, con conseguente crollo di un’intera palazzina. Ci sono almeno dieci dispersi.

Una tremenda esplosione si è verificata pochi minuti fa in via Galilei a Ravanusa probabilmente a causa di una fuga di gas. Un’intera palazzina sarebbe crollata dopo il forte boato con conseguente incendio. Forze dell’ordine, protezione civile e soccorsi sono sul posto. I vigili del fuoco di Canicatti’, Agrigento e Licata stanno domando le fiamme che si sono sviluppate

Si teme il peggio perché – secondo le prime notizie che giungono – potrebbero essere rimaste sotto le macerie alcune persone. Si cercano tre famiglie. Alla base dell’esplosione ci sarebbe ua fuga di gas. Nell’intera zona è stata sospesa la fornitura elettrica per evitare ulteriori inneschi

Il sindaco Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello su facebook in diretta: “E’ un disastro, abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, tutte le persone disponibili con pale e ruspe sono pregate di venire sul posto”.

Il Presidente Nello Musumeci informato del fatto ha immediatamente inviato il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina e la squadra di pronto intervento.

“Vi prego, non andare sul posto. Ci sono fiamme e pericolo di fuga di gas.Questo è il momento di affidarsi agli operatori esperti tutti sul posto e pregare il Signore per i nostri concittadini”, scrive così l’onorevole Giusy Savarino.