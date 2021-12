Maltempo a Licata, chiusa al traffico tratto di strada del rione Fondachello

È temporaneamente istituito, a titolo precauzionale, il divieto di transito veicolare e pedonale tra la via Soldato Caffarello e il viale Caduti in Guerra (il tratto di strada che collega il ponte sulla foce del Salso al quartiere Fondachello) per pericolo di allagamenti a causa delle forti mareggiate che nelle ultime ore stanno colpendo la costa licatese. A renderlo noto alla cittadinanza, con ordinanza n° 95 del 11 dicembre 2021, è il sindaco Giuseppe Galanti.

Allertato il servizio di Protezione Civile e tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento. L’ordinanza resterà in vigore fino alla cessazione dello stato di pericolo.