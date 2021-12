Ravanusa, il presidente Mattarella chiama il sindaco: “Massima solidarietà”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo. “Mi ha chiamato e ci ha manifestato la sua massima e piena vicinanza – ha detto ad AGI il primo cittadino – ha espresso il suo cordoglio e la solidarieta’ alla nostra comunita'”.

“A Ravanusa è una tragedia immane, un colpo al cuore di un’intera città. Massima vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari, continuiamo a seguire con apprensione gli sviluppi. Il governo sosterrà la comunità con ogni iniziativa possibile”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Sono sconvolta dalle immagini che arrivano da Ravenusa. Una tragedia che lascia attoniti. Prego per le vittime e per i dispersi e rivolgo un ringraziamento infinito ai soccorritori che non hanno smesso un attimo di scavare tra le macerie, riuscendo ad estrarre vive due donne”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“I deputati del Partito Democratico esprimono cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia di Ravanusa, al sindaco della città e a tutta la sua comunità. Un particolare ringraziamento ai soccorritori e alle forze dell’ordine prontamente intervenute e che continuano a lavorare strenuamente. Il nostro impegno ora è quello di non lasciare sola la comunità di Ravanusa”. Lo si legge in una nota del gruppo del Partito Democratico alla Camera.

“Esprimo il mio cordoglio per le vittime dell’esplosione a Ravanusa, una preghiera per i feriti e per tutte le loro famiglie e il mio sgomento per una simile tragedia”. Lo afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

“Dolore per le notizie che arrivano da Ravanusa, dove un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Sto seguendo con apprensione le notizie che arrivano, al momento sono 4 le vittime accertate, ma ci sono ancora diversi dispersi. Un abbraccio alle loro famiglie e grazie ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori che da ieri sera stanno lavorando senza sosta per salvare più vite possibili”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Le immagini che arrivano da #Ravanusa addolorano tutto il Paese. Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi. Il governo non lascerà sola la comunità di Agrigento. Grazie vigili del fuoco, protezione civile e Forze dell’ordine per il lavoro straordinario di queste ore”. Così il ministro per le Pari opportunità, Elena Bonetti, su Twitter.

“Vicini alle famiglie delle vittime e alla comunita’ cittadina per la tragica esplosione di Ravanusa. Ringrazio lo straordinario lavoro che le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno compiendo in queste ore”. Lo scrive su Twitter il presidente di Iv, Ettore Rosato.

Devastazione e morte a Ravanusa, in provincia di Agrigento, a causa di una violenta esplosione innescata da una fuga di gas. Morti e dispersi. Cordoglio alle famiglie delle vittime, un grazie ai soccorritori, e la vicinanza del governo al sindaco e a tutta la comunita'”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

“Sono profondamente addolorato per la tragedia di Ravanusa. Esprimo il mio cordoglio e quello dell’intera Assemblea regionale siciliana a tutta la cittadinanza. Siamo vicini ai familiari delle vittime, che si sono trovati al centro di questa calamita’. Un grazie ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori che da ieri sera stanno lavorando senza sosta per salvare piu’ vite possibili”. Cosi’, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’.

“Le immagini che arrivano da Ravanusa sono terribili. Solidarieta’ e vicinanza ai familiari delle vittime e dei dispersi. Il governo intervenga al piu’ presto per non lasciare da sola un’intera comunita'”. Lo scrive in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito all’esplosione, dovuta quasi sicuramente a una fuga di gas, avvenuta ieri sera nel Comune in provincia di Agrigento. “Un ringraziamento particolare va al dipartimento della Protezione civile, ai vigili del fuoco e alle Forze dell’ordine per lo straordinario impegno profuso in queste ore”, conclude la parlamentare azzurra

“Uno strazio indicibile le immagini del crollo a Ravanusa. Dal governo la massima vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragedia di cui certamente andranno approfondite le cause, per comprendere la dinamica di un evento cosi’ disastroso. Ora siamo tutti al fianco delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, concentrati nello sforzo di recuperare vive le persone sotto le macerie. A loro va la nostra riconoscenza per questo lavoro cosi delicato in corsa contro il tempo”. Lo scrfive in una nota il sottosegretario all’interno Ivan Scalfarotto, di Italia Viva.

“Esprimo la mia vicinanza e solidarieta’ alla comunita’ di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito alla tragedia avvenuta ieri sera. Non ci sono parole davanti a questa disgrazia. Mi stringo attorno al dolore della comunita’ di Ravanusa. Non ci resta che pregare e sperare. Forza Ravanusa”, lo dice il deputato regionale della Lega Carmelo Pullara.

”Vicinanza e solidarietà della Cisl alla comunità di Ravanusa ed alle famiglie colpite da questa tragedia. Le istituzioni devono assicurare il massimo sostegno per aiutare chi ha perso i propri congiunti, la casa, ogni cosa. Vanno accertate le cause di questo disastro”. Lo scrive su twitter il Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra sullo scoppio della palazzina a Ravanusa in Sicilia.

Crollo Ravanusa, Musumeci “Sciagura che colpisce tutta la Sicilia” Quella di Ravanusa è una “sciagura che colpisce tutta la comunità siciliana. In un momento, quello dell’approssimarsi del Natale, di riunione tra le famiglie che rende più triste e doloroso tutto ciò”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in Municipio a Ravanusa per il vertice convocato dal sindaco Carmelo D’Angelo. Alla riunione che servirà a fare il punto sul tragico crollo che ha provocato danni, devastazione e morti oltre al primo cittadino e al governatore siciliano partecipano il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei soccorritori ancora impegnati nelle ricerche dei dispersi.