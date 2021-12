Tragedia a Ravanusa, ecco chi sono le tre vittime: una è dipendente del comune

Le vittime accertate dell’esplosione di Ravanusa sono Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non e’ stata ancora individuata una quarta vittima. Due donne sono sopravvissute: Rosa Carmina e Giuseppina Montana. Sei ancora i dispersi.



Disperazione anche al municipio di Ravanusa per la tragedia scaturita dal crollo delle palazzine. Una delle vittime e’ una dipendente del Comune, coinvolta insieme al marito entrambi nel crollo. “Ci eravamo visti appena ieri”, afferma una collega, “era una donna e una collega affettuosa e sempre disponibili”. Altri colleghi escono piangendo dalla stanza del sindaco, Carmelo D’Angelo.

Sono circa cinquanta le persone che non possono rientrare in casa a causa dei dei danni provocati dall’esplosione del metanodotto a Ravanusa ieri sera. Lo dice la protezione civile regionale aggiungendo che il Comune ha preparato luoghi temporanei per l’ospitalita’, ma in larga parte gli sfollati hanno trovato accoglienza presso parenti e amici. La Protezione Civile inviera’ personale per supporto psicologico. A Ravanusa la notte scorsa e’ stato costituito il Centro coordinamento soccorsi.