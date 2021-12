Aiuti a famiglie in condizioni di disagio, Regione stanzia 5 milioni di euro

Con il presente Avviso Pubblico, destinato ad azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema, la Regione siciliana, avvalendosi degli Enti del Terzo settore riconosciuti, promuove l’erogazione di interventi in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale.

A comunicarlo è il Distretto Socio-Sanitario D5, Licata – Palma di Montechiaro. Il budget ammonta a cinque milioni di euro e i destinatari degli interventi sono singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, gli enti elencati nell’articolo 4, commi I e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, operanti nel territorio regionale, dovranno far pervenire la manifestazione di interesse mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it