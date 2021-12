“Una riforma importante che finalmente dà un senso al ruolo ed alle funzioni dell’Irsap in Sicilia. Il Parlamento regionale vara una legge attesa dagli industriali e dagli artigiani che potranno contare su occasioni nuove per investimenti e produzioni, grazie anche alle Zone economiche speciali (Zes) su cui il governo Musumeci è stato tempestivo nell’ottica di un ottimale utilizzo dei fondi del Pnrr. Prezioso il lavoro che il nostro assessore alle Attività produttive Mimmo Turano ha svolto in questi mesi per proporre un ddl di riforma estremamente importante per creare nuova occupazione. Abbiamo tenuto fuori dalle aree gestite dall’Irsap la grande distribuzione organizzata (Gdo) poiché era indispensabile dare priorità nell’utilizzo di terreni ed opifici alle imprese industriali ed artigianali, che rappresentano la spina dorsale dell’economia siciliana”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

