Buche pericolose, la strada Racalmare chiusa al traffico

L’ultimo tratto della strada Racalmare è stato chiuso al traffico nei due sensi di marcia.

A stabilirlo è il Comune di Favara, Ente proprietario della strada, con l’ordinanza n° 216 del 20 dicembre 2021 a firma del Responsabile di Posizione Organizzativa n° 5 (Area Polizia Locale) comandante Gaetano Raia.

“Visto il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 20/12/2021 – si legge nelle premesse dell’ordinanza – in prossimità del primo tratto di strada lungo circa Km 1.250, che collega la SP3 con il Comune di Grotte, dove è stata accertata la presenza di numerose buche, vista la necessità di intervenire al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità”.

Il documento prosegue ordinando, con decorrenza immediata, l’istituzione del “divieto di transito veicolare nei due sensi di marcia, nel primo tratto di strada lungo circa Km 1.250, che collega la SP3 (impianto fotovoltaico) con il Comune di Grotte e precisamente fino al confine territoriale tra il Comune di Favara e il Comune di Grotte”.

Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica, e rimossa eventuale altra segnaletica in contrasto con il divieto di transito.

