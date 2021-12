Campobello di Licata, modifica date del mercatino settimanale

Con provvedimento del sindaco, Giovanni Gioacchino Picone, il Comune di Campobello di Licata ha autorizzato lo spostamento delle date di svolgimento del mercatino settimanale su area pubblica: l’evento è in programma lunedì 27 dicembre (era in calendario il giorno di Natale, 25 dicembre); anche dal giorno 1 al 3 gennaio. Sono stati gli esercenti di categoria a presentare relativa richiesta al primo cittadino, considerato che gli eventi cadevano in due giorni festivi.

Giovanni Blanda