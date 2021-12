Sciacca, sistemazione danni alluvionali

Dopo aver messo in sicurezza due ponticelli ubicati uno nella via Pompei (nei pressi dell’Ospedale) e l’altro in V.le Siena (nel tratto di strada che collega alla provinciale per Caltabellotta), il Comune di Sciacca è intervenuto per completare il piano di opere avviate alcuni giorni fa per migliorare la situazione di precarietà strutturale che si è venuta a creare nella rete viaria comunale in seguito alle ripetute ondate di maltempo degli ultimi anni abbattutesi sul territorio e nell’hinterland saccense.

Ne danno notizia il Sindaco Francesca Valenti e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Roberto Lo Cicero.

In particolare sono state completate nella giornata di ieri le opere di sistemazione dell’asfalto sul ponte di Via Ovidio dove insiste un notevole transito di mezzi e dove da tempo c’era una situazione di pericolo per la circolazione viaria.

L’attività di manutenzione straordinaria nei tre punti viari ha avuto un costo di circa 55mila euro.