14enne spaccia cocaina e crack, arrestato dalla Polizia

Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Sono stati gli agenti delle Volanti, nel corso di un controllo in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio, ad individuare il minore mentre era al lavoro.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto di 11 dosi di crack, 6 di cocaina e 5 di hashish, posti sotto sequestro, insieme a pochi soldi, 25 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio. Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, ipotizzano che il minore fosse solo una pedina, mossa da una rete di spaccio più complessa.

La piazza dello spaccio

Del resto, questa zona è da sempre al centro dei traffici di sostanze stupefacenti, trovandosi praticamente attaccata a via Immordini, quartier generale di una gang. Quest’ultima è emersa soprattutto nel corso dell’inchiesta Demetra, conclusa circa due anni fa con 27 arresti da parte della polizia e dei carabinieri.

La gang

Il gruppo di via Immordini, per promuovere la vendita di droga, pubblicava dei video sui social network allo scopo di sottrarre clientela ai concorrenti. Ci sono ancora pochi elementi per stabilire se il minorenne faccia parte della gang, ci stanno, comunque, lavorando i poliziotti. Frattanto, il 14enne è stato accompagnato in un centro di accoglienza per minori.