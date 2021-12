Viabilità, Coldiretti Sicilia: “nell’isola e’ emergenza strade”

“In Sicilia e’ emergenza strade: le vie di comunicazione sono in uno stato di tragico abbandono e addirittura alle frane e smottamenti si aggiungono anche voragini in mezzo a quello che rimane dell’asfalto”. Lo afferma la Coldiretti regionale secondo cui “la situazione e’ talmente grave che gli imprenditori non possono neanche arrivare nelle aziende agricole”.

“La viabilita’ interna e’ completamente devastata e rischiosa – aggiunge Coldiretti Sicilia – e questo va a discapito dell’attivita’ agricola su cui oggi grava un aumento di costi di produzione che supera anche il 100 per cento. La situazione sta diventando ogni giorno sempre piu’ pericolosa per chi percorre ‘ex strade’ diventate delle vere e proprie trazzere. Bisogna attuare un piano coordinato di manutenzione che ripristini i collegamenti”