Al ristorante senza green pass: multati cliente e titolare

Seduto in un ristorante nel centro di Agrigento senza Green Pass. E’ accaduto venerdì sera nel cuore della Città dei Templi a margine di alcuni controlli effettuati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Alla fine sono scattate le sanzioni – 400 euro ciascuno – per il titolare del ristorante e per il cliente. Al primo viene contestato il non aver controllato l’effettivo possesso della carta verde dell’avventore.

