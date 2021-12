Covid, focolaio nel reparto di medicina di Licata: 4 pazienti positivi

Quattro pazienti, tre di Licata ed uno di Palma di Montechiaro, tre sono uomini ed una donna, ricoverati presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Licata sono risultati positivi al Covid.

Sottoposti a tampone molecolare, in attesa dell’eventuale trasferimento nel reparto Covid dell’ospedale di Ribera, i quattro pazienti sono stati momentaneamente spostati nell“Area Grigia” del Giacomo D’Altopasso. Tutti gli operatori sanitari in servizio in Medicina Generale sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi.

